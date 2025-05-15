Количество предпринимателей в моногородах Крыма выросло за год

Меры государственной поддержки для моногородов Республики Крым — Красноперекопска и Армянска — позволили увеличить количество субъектов МСП и самозанятых в этих населенных пунктах на 4 и 22% соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета министров — министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках свободной экономической зоны в Красноперекопске реализуются семь проектов с общим объемом вложений более 1,1 млрд руб., что обеспечило создание 512 рабочих мест. В Армянске развивается проект по выращиванию и производству эфирных масел из полыни с инвестициями в размере 3,5 млн руб.

«Позитивная динамика наблюдается и в секторе МСП: в Красноперекопске количество субъектов МСП и самозанятых выросло на 4% по сравнению с началом 2024 года, достигнув 3,1 тыс. В Армянске рост составил 22,3%, общее количество — 2,3 тыс.»,— отметила госпожа Кивико.

По словам министра, развитию и диверсификации моногородов республики уделяется приоритетное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. Для стимулирования экономического роста и снижения зависимости от градообразующих компаний применяются различные инструменты господдержки.

Анна Гречко