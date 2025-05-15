В Оренбуржье выполняется план по посевной кампании

Сельхозпроизводители Оренбургской области засеяли около 1,1 млн га, в том числе 622 500 га заняты зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В лидерах по посеву находятся Адамовский и Кваркенский районы с показателями 191,2 тыс. га и 176,5 тыс. га соответственно.

Однократную обработку паров уже провели на 207 700 га, а в Ташлинском районе приступили к повторной обработке.

Андрей Сазонов