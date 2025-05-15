Из бюджета Ставрополья направят 300 млн рублей на кардиопрофилактику

Ставропольский край в 2025 году направит 296,6 млн руб. на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

«Финансирование направлено на обеспечение медпомощи тем пациентам, которые находятся на диспансерном наблюдении»,— заявил глава ведомства.

По словам министра, обновленный региональный проект по борьбе с кардиозаболеваниями нацелен на обеспечение жителей Ставрополья медицинской помощью и лекарствами.

Николай Аксенов