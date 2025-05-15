Мирный житель погиб от атаки ВСУ на Запорожскую область

В ночь на 15 мая украинские беспилотники несколько раз атаковали Запорожскую область, в результате чего погиб мирный житель. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Он также отметил, что ВСУ совершили не менее 13 попыток атаковать город Мелитополь.

«Большая часть дронов была сбита на подлете к городу, а детонации происходили вдали от жилого сектора. Однако один из беспилотников сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции в поселке Акимовка. В результате взрыва погиб местный житель»,— сообщил господин Балицкий в Telegram-канале.

Кроме того, 14 мая украинские военные нанесли минимум десять ударов по городу Токмак Запорожской области. В результате атак произошли возгорания в жилых домах и недействующем детском саду, были повреждены окна, пострадали магазин и автотранспорт.