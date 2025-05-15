Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 15 мая

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) запланированы сегодня, 15 мая, в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Военные учения состоятся в период с 21:00 до 23:00. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает жителям, что при проведении стрельб запрещено плавание маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают любые суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, парусные, спортивные и надувные плавсредства, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборды, а также проведение подводных работ и водолазных спусков.

Алена Воробьева