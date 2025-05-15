Фонд ТОЧНО ДОБРО провел мероприятия к 80-летию Победы

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО по инициативе основателя фонда, бизнесмена Николая Амосова провел масштабные городские мероприятия к 80-летию Победы.

Фото: Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО

Накануне праздник ТОЧНО ДОБРО совместно с администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара и МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» организовал турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд «Кубок Победы». В соревнованиях приняли участие 10 команд. Победителей и призеров фонд наградил кубком, медалями и дипломами.

8 мая благотворительный фонд и Федерация бокса Южного федерального округа провели на Аллее славы бокса ЮФО соревнования, посвященные Дню Победы. В рамках мероприятия состоялись показательные бои, выступления артистов, а также прошло награждение ветеранов бокса. Для горожан на празднике развернулась полевая кухня.

В преддверии 80-й годовщины Победы ТОЧНО ДОБРО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. От имени основателя фонда им вручили современную бытовую технику и наградные плакетки.

«80-летие Великой Победы – значимая дата для каждого из нас. Мы смотрим и равняемся на отважное поколение победителей с его умением преодолевать невзгоды, беречь дружбу, искренне любить Родину. Вы стали героями не только во время войны, но и в мирное время, когда строили и восстанавливали страну после страшных испытаний. Уверен, День Победы объединяет поколения. Память о вашем подвиге помогает идти вперед, создавать современную сильную Россию», – обратился к ветеранам основатель благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО Николай Амосов.

Среди награжденных – ветеран Великой Отечественной войны Айказ Аракелович Овсепян. В этом году ему исполнится 102 года. Ветеран имеет множество наград – медали «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1944 годов», «За взятие Будапешта».

Завершили серию праздничных мероприятий большим концертом, который состоялся 9 мая в парке «Родные Просторы». Главная площадь парка стала точкой притяжения не только для жителей поселка Знаменский, но и для многих краснодарцев. Гости праздника пели всеми любимые песни военных лет, смотрели выступления детских творческих коллективов, участвовали в мастер-классе по запуску самолетиков и изготовлению значков.

Напомним, ранее фонд ТОЧНО ДОБРО сообщил о реконструкции мемориала воинской славы в Крымском районе. В рамках благотворительной программы ТОЧНО ДОБРО создаст в урочище «Поляна смерти» многокомпонентный мемориальный комплекс. Фонд отреставрирует существующий памятник, установит новый мемориал, разместит информационные указатели и таблички, проведет благоустройство и озеленение территории.

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