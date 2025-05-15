В Ижевске из горящей квартиры на Локомотивной эвакуировали 51-летнего жителя

В Ижевске из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Локомотивной эвакуировали 51-летнего жителя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Сообщение о возгорании поступило вчера, 14 мая, в 19:17. К приезду сотрудников МЧС трехкомнатная квартира на пятом этаже была в плотном дыму.

«В одной из комнат мы обнаружили мужчину, он высунулся из окна и звал на помощь. Быстро надели на него маску самоспасатель, чтобы он мог дышать, и вывели на свежий воздух, где передали бригаде врачей скорой помощи»,— рассказал пожарный ПСЧ №3 Максим Загуменнов.

Площадь возгорания составила 20 кв. м, было привлечено 13 специалистов и четыре единицы спецтехники. Пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.