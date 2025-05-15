В ярославском ТЮЗе поставили «Старомодную комедию»

В Ярославле в КСК «Вознесенский» состоялась премьера спектакля «Старомодная комедия» Театра юного зрителя по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в театре.

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Фото: Евгений Иванов Фрагмент спектакля

Фото: Евгений Иванов

Постановка посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Пьесу предложил директор театра Сергей Дубровин, а поставил ее режиссер из Санкт-Петербурга Александр Кладько. В основе сюжета — встречи двух немолодых людей на Рижском взморье. События разворачиваются через 20 лет после Великой Отечественной, которая оставила свой след в судьбе героев.

«Сегодня, когда мы превратились в страну победившего потребления, когда носить футболки с флагами западных стран модно, а с символикой России почему-то нет, когда такие понятия как порядочность, преданность, душевная чуткость, любовь к родине, гражданственность, ответственность стали не модными, а в лучшем случае старомодными, — эта пьеса мне кажется особенно актуальной»,— сказал «Ъ-Ярославль» режиссер Александр Кладько.

В пьесе задействованы двое актеров. Лидию Васильевну сыграла Ольга Казакова, Родиона Николаевича — заслуженный артист России Иван Баранов. Постановка сначала напоминает комедию, но затем в ней появляются трагические интонации, связанные с воспоминаниями о войне.

«Биографии персонажей драматичны, а стиль их общения, построение фразы, употребление забытых слов — обаятельны и вызывают улыбку. У каждого драматурга есть свой авторский аромат, у Арбузова это смесь тонкой иронии, горечи воспоминаний, легкости общения и теплоты отношений»,— рассказал режиссер.

В пьесе, которая длится 2,5 часа, актеры поют и танцуют. Художником-постановщиком выступил Алексей Уланов, хореографом Александр Гордиенко, музыкальное оформление создал Илья Ершов.

Осенью спектакль переедет на главную сцену ТЮЗа, в котором завершился капитальный ремонт.

Антон Голицын