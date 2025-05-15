В Тольятти преемником Юлии Банновой стал инженер-механик, возглавлявший ДК

С сегодняшнего дня, 15 мая, к работе в должности заместителя главы Тольятти по социальным вопросам приступил Дмитрий Лоскутов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Господин Лоскутов в 1993 году окончил Тольяттинский политехнический техникум по специальности «Техник-электромеханик», в 2000 году — Тольяттинский политехнический институт по специальности «Инженер-механик», в 2010 году — Самарскую гуманитарную академию по специализации «Психология управления персоналом».

С июля 2017 года по апрель 2025 года новый назначенец возглавлял МАУ КЦ «Автоград». А еще ранее трудился на радиостанции «Август», в общественно-политическом издании «Панорама Тольятти», в ДК «Тольятти».

Как сообщалось ранее, в отношении предшественницы нового замглавы Юлии Банновой возбуждено уголовное дело. Экс-чиновница подозревается в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году госпожа Баннова получила незаконное денежное вознаграждение через посредника, в виде подарочного сертификата от заведующей детского сада за общее покровительство и попустительство по службе.

Алексей Алексеев