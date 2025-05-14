Девелопер ТОЧНО стал партнером Domclick Digital Day во Владивостоке

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) стала титульным партнером масштабной конференции Domclick Digital Day* во Владивостоке.

Фото: ООО Группа Компаний ТОЧНО

Эксперты девелопера выступили в рамках пленарного заседания, где заявили о выходе ТОЧНО в Москву и Екатеринбург.

Конференция для экспертов строительной отрасли Domclick Digital Day в 2025 году прошла во Владивостоке. Крупнейшее событие для профессионального сообщества объединило 600 человек: топ-менеджеров девелоперов, агентств недвижимости, руководителей по продажам и маркетингу. Еще более 14 тысяч человек посмотрели трансляцию от Домклик и Сбербанка онлайн.

В рамках деловой программы выступили эксперты со всей России и приглашенные спикеры из Индии, Таиланда, Узбекистана и Китая. Ключевыми темами обсуждения стали современные технологии и стратегии развития рынка недвижимости Дальнего Востока. Титульным партнером конференции традиционно выступила группа компаний ТОЧНО.

Так, коммерческий директор черноморского кластера ТОЧНО Алена Склярова стала спикером панельной дискуссии «Масштабирование без границ: как строить и продавать в любом регионе». Девелопер активно расширяет географию присутствия: в 2024 году ТОЧНО вышла в Ростов-на-Дону с проектом «Столицыно» и в Республику Татарстан — с двумя комплексами «Васильевский остров» и «Кадерле». В первой половине 2025 года девелопер объявил о строительстве сразу в трех новых городах: Тюмени, Екатеринбурге и Москве.

«Для расширения географии присутствия выбираем перспективные территории с хорошим инвестиционным потенциалом. Это требует гибкости и адаптивности. В первую очередь, важно выстраивать крепкие партнерские взаимоотношения с администрацией и бизнес-сообществом, а также завоевывать доверие покупателей», — комментирует коммерческий директор черноморского кластера ТОЧНО Алена Склярова.

На конференции ТОЧНО также представила стенд, где отдел по работе с партнерами презентовал портфель проектов: сегодня в работе девелопера находится более 5,4 млн. кв.м. недвижимости в 14 городах России. Суммарно локацию ТОЧНО посетили более 600 участников конференции. Масштаб строительства и подходы к реализации проектов девелопера вызвали интерес и международных делегаций – гостем стенда ТОЧНО стал Чжоу Лей, технический директор Ganzhou Rongqiang Technology Development Co.

«Приятно отметить, что наш стенд посетил Чжоу Лей — китайский эксперт в области модульного строительства и архитектурных инноваций. Коллеги высоко оценили уровень проработки и качество наших комплексов. Это важное признание, подтверждающее лидерские позиции ТОЧНО не только на российском, но и на международном уровне», — поделилась коммерческий директор черноморского кластера ТОЧНО Алена Склярова.

Напомним, что ранее девелопер ТОЧНО выступил титульным партнером Domclick Digital Day в Казани, где представил кейс «цифровой трансформации», соглашение о которой ТОЧНО и Сбер подписали в августе 2024 года. Отметим, что ТОЧНО — один из первых девелоперов, который участвует в комплексном партнерстве с ведущим банком страны. Сегодня в планах двух лидеров отраслей —глобальное партнерство во многих сферах: от продаж до документооборота.

ГК ТОЧНО также примет участие еще в двух конференциях Domclick Digital Day: 24 июля в Тюмени и в декабре в Москве.

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