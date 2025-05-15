Среднемесячная зарплата ректора ПГНИУ выросла за год на 106 тыс. рублей

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) опубликовал сведения о среднемесячной заработной плате ректора, его заместителей и главного бухгалтера вуза в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Германов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Германов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среднемесячная заработная плата ректора ПГНИУ Игоря Германова составляла 473,6 тыс. руб. (367,1 тыс. руб. — в 2023 году).

Проректор по учебной работе Анна Габдурафикова зарабатывала в месяц в среднем 358,1 тыс. руб. (410,3 тыс. руб. — в 2023 году). Проректор по научной работе и инновациям Владимир Ирха зарабатывал в месяц 267,2 тыс. руб. (272,2 тыс. руб. — в 2023 году). Проректор по молодежной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова — 237,6 тыс. руб. (217,6 тыс. руб. — в 2023 году).

Среднемесячный доход главного бухгалтера вуза Татьяны Царегородцевой составлял в 2024 году 253,4 тыс. руб. (196,7 тыс. руб. — в 2023 году).