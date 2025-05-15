Токсичное облако накрыло испанскую Севилью после взрыва на химзаводе

В городе Алькала-де-Гуадаира испанской провинции Севилья произошел взрыв на химическом заводе. В результате пожара город накрыло токсичное облако. Два человека пострадали, сообщает местное издание ABC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Один пострадавший получил ожоги руки, другой отравился дымом. На заводе горит около 200 тыс. л этилена, толуола и растворителя. Токсичное облако распространяется в радиусе 3,5 км от места взрыва, и пока неизвестно, какие районы оно может накрыть. Местным жителям рекомендуют оставаться дома, не открывать окна и при необходимости использовать маски из-за риска отравления. «Выделено много газов, и пожар трудно потушить»,— приводит газета слова пожарного, который участвует в тушении.

Вечером 14 мая пожарным удалось взять возгорание под контроль, но пожар еще не потушен. По словам министра внутренних дел Андалусии Антонио Санса, пожар будет окончательно ликвидирован только через несколько дней. Работники завода отметили, что у них не было времени активировать систему противопожарной защиты. «Мы услышали взрыв и были вынуждены бежать, потому что все сразу же загорелось»,— сказал один из сотрудников.