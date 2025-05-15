Премьер Малайзии Ибрагим отметил величие Красной площади и красоту Москвы-реки

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, находясь с официальным визитом в России, поделился своими впечатлениями от столицы. В своем Telegram-канале он рассказал о прогулке по Москве и выразил восхищение архитектурой города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Ибрагим отметил величие Красной площади, подчеркнув ее историческое значение как места, которое стало свидетелем важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза. Премьер-министр также был «заворожен» красотой собора Василия Блаженного, который, по его словам, дополняет уникальный облик площади.

Визит господина Ибрагима начался 13 мая. Премьер-министр Малайзии провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества.