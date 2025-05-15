Перемещение фондов художественной галереи в новое здание оценили в 24,4 млн рублей

Пермская художественная галерея готова заплатить 24,4 млн руб. за организацию перемещения музейных фондов из временного хранилища в новое здание на ул. Советской. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок. Об этом сообщает Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое здание Пермской художественной галереи.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Новое здание Пермской художественной галереи.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заранее произвести измерения помещений в новом здании для последующего перемещения фондов, упаковать, перевезти и расковать 59 472 экспоната. К работам требуется приступить 1 июня 2025 года, завершить — 30 ноября 2025 года.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта». Открытие нового здания галереи запланировано в этом году.