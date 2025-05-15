В Челябинской области прапорщика осудили на 8,5 лет колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному прапорщику за самовольное оставление воинской части. Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии. Военнослужащего также лишили звания «прапорщик», сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 20 ноября 2023 года военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, оставил воинскую часть в Челябинской области. Его задержали 4 марта прошлого года в поселке Кропачево. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде наблюдения командования. Однако уже 20 августа прапорщик без уважительных причин не вернулся на службу, проживая в Миассе, и был объявлен в розыск. Военнослужащего задержали 14 ноября и отправили в СИЗО.

Приговор вынесен по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части). Он еще не вступил в законную силу.