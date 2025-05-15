Днем 15 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 14 до 19 градусов выше нуля. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается +19 градусов и дождь

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается +19 градусов и дождь

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В некоторых районах ожидаются грозы и град. Ветер будет дуть с юго-востока, затем сменит направление на юго-западное, скорость составит 8–13 м/с. Местами возможны усиления до 15–20 м/с, а в отдельных точках порывы могут достигать 24 м/с.

В Казани днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западного направления, скорость — 8–13 м/с, местами порывы усилятся до 15–20 м/с, а в некоторых точках могут достигать 24 м/с. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля.

Артём Дергунов