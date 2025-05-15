Сегодня в Татарстане ожидается +19 градусов и дождь
Днем 15 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 14 до 19 градусов выше нуля. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Сегодня в Татарстане ожидается +19 градусов и дождь
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В некоторых районах ожидаются грозы и град. Ветер будет дуть с юго-востока, затем сменит направление на юго-западное, скорость составит 8–13 м/с. Местами возможны усиления до 15–20 м/с, а в отдельных точках порывы могут достигать 24 м/с.
В Казани днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западного направления, скорость — 8–13 м/с, местами порывы усилятся до 15–20 м/с, а в некоторых точках могут достигать 24 м/с. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля.