В Ульяновске замглавы центра закупок обвинили в злоупотреблении полномочиями
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя директора — начальника отдела закупок и аналитики Ульяновского областного закупочного центра. Экс-чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На этапе предварительного расследования установлено, что в июне-июле 2024 года 33-летняя обвиняемая помогла коммерческим структурам, аффилированным ее знакомому, выиграть тендер на поставку медоборудования в госучреждения здравоохранения. Бывшей чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.