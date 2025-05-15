В Ульяновске замглавы центра закупок обвинили в злоупотреблении полномочиями

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя директора — начальника отдела закупок и аналитики Ульяновского областного закупочного центра. Экс-чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что в июне-июле 2024 года 33-летняя обвиняемая помогла коммерческим структурам, аффилированным ее знакомому, выиграть тендер на поставку медоборудования в госучреждения здравоохранения. Бывшей чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Георгий Портнов