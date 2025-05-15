Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Белгородской и Ростовской областями

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не комментировал информацию. В предыдущий раз регион подвергся атаке накануне вечером, пострадал один местный житель. В области действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.