В Тольятти пройдет Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

В Тольятти пройдет спортивно-театрализованное шоу «Легенды спорта». Это авторский проект четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, уроженца Самарской области Алексея Немова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

Мероприятие состоится 17 мая в 17:00 в Тольятти во дворце спорта «Лада-Арена» при поддержке группы «Уралхим».

Как отмечают организаторы, «зрителей ждет масштабное представление с участием более 450 спортсменов — олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, а также воспитанников детских и юношеских спортивных школ». Среди участников помимо Алексея Немова заявлены: Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Арина Аверина, Оксана Чусовитина, Дарья Трубникова, Ирина Анненкова, Ульяна Перебиносова, Дарья Нагорная, Лилия Ахаимова, Елена Замолодчикова и другие звезды спорта.

Андрей Сазонов