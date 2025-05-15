Ученую из России Петрову арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

Российскую ученую Ксению Петрову, работающую в Гарвардской школе медицины, арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в американском Минюсте.

16 февраля Ксения Петрова была задержана сотрудниками таможенной и пограничной службы США бостонском аэропорту Логан по прилете из Франции. Сотрудники изъяли ее багаж для дополнительного досмотра и обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Визу Петровой аннулировали, а ее саму перевели в иммиграционную тюрьму в Луизиане.

Согласно обвинительным документам, во время допроса ученая заявила, что была не уверена в необходимости декларировать материал при въезде в страну. Обвинение в контрабанде товаров в Соединенных Штатах предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.