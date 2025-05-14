«Невозможно наполнить бассейн водой, если нет дна»

Весной рынок труда начал двигаться к балансу, отмечают аналитики в сфере кадров. Говорить о полном исчезновении дефицита кадров пока преждевременно, но темп активности работодателей замедляется (+4% в январе—марте 2025-го к аналогичному периоду прошлого года), а соискательская активность растет (+19% к январю—марту 2024-го). Это наблюдается и в регионах Черноземья. Подробнее о тенденции к равновесию рынка кадров рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Фото: Пресс-служба «Авито»

— В Черноземье число вакансий с начала года растет. По данным «Авито Работы», Тамбовская область лидирует с ростом в первом квартале на 49%, за ней следуют Курская (43%) и Липецкая (40%) области, Белгородская, Воронежская и Орловская области также демонстрируют положительную динамику — 45, 30 и 12% роста соответственно.

Конечно, говорить о том, что все будет прекрасно, бессмысленно во многом потому, что остаются вопросы к демографии. Сокращается число представителей молодежи, сокращается их доля в общей структуре занятости, которая представлена в России, и в течение следующих пяти лет скорее будет хуже, нежели лучше. Однако если рассматривать возрастные когорты, то именно те, кто сегодня только начинает обучение в школе, в перспективе могут сыграть ключевую роль. Эти дети составляют достаточно многочисленную группу, и через десять лет именно они пополнят ряды экономически активного населения. Это в определенном смысле может стать «спасением» для рынка труда.

Уже сейчас необходимо направлять внимание на подготовку этих детей: работодателям, регуляторам, образовательным платформам следует прилагать усилия по вовлечению молодежи в профессиональную среду.

Важно сказать и об оптимизации затрат на наем. В среднем подбор одного сотрудника обходится работодателю в 50–150 тыс. руб. На сам процесс подбора и трудоустройства уходит 40–80 часов, еще 20–40 часов — на адаптацию нового сотрудника. Мы опираемся на усредненные показатели, включая стоимость работы рекрутера и уровень предлагаемого вознаграждения. В среднем одного сотрудника стоит нанять 100 тыс. руб. А для крупных розничных компаний это может означать 10–100 млн руб. накладных расходов в год. Фактически это огромные деньги, которые, безусловно, влияют на маржинальность бизнеса в ритейле.

Увеличение затрат заставляет бизнес думать над оптимизацией — не всегда в части персонала, а скорее в части сокращения различных инвестпрограмм. Удержание тоже дорогая история, но как будто бы чуть дешевле, чем наем. Но невозможно наполнить бассейн водой, если у него нет дна. Когда через три-шесть месяцев люди вновь уходят из компании, работодатели вынуждены нанимать снова и фактически сжигать свои деньги и время сотрудников.

Важно нанимать эффективно. А это возможно только с пониманием того, что важно для соискательской аудитории и на что она обращает внимание. В ходе опроса «Авито Работы», который мы провели осенью 2024 года, выяснилось, что 49% соискателей готовы переобучиться новой профессии, если это предлагает работодатель. Для 42% гибкий график — основной фактор при выборе работы. И 38% считают ДМС одним из самых важных бонусов от работодателя.

Что в реальности предлагают работодатели? Только 17% вакансий с переобучением и всего 20% вакансий с упоминанием ДМС. Мы видим рост на 22% доли вакансий с гибким графиком. Надо сказать, что все больше и больше работодателей следуют тренду и готовы менять свои графики работы, предлагая гибкие форматы. В остальном перспективы и возможности для роста просто огромны.