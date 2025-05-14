Конкуренцию уличили в беспорядочных связях

Ульяновский предприниматель Артем Зайцев в арбитражном суде требует признать незаконным решение регионального управления ФАС, отказавшего ему в возбуждении дела в отношении «Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия» (СРЦВ). Предприниматель просил центр выделить помещения под организацию собачьих приютов, но ему было отказано, со ссылкой на то, что частный региональный фонд «Флора и Лавра» (ФиЛ) подал такую же заявку раньше. Управление ФАС отказало предпринимателю в возбуждении дела, аргументируя это законностью передачи госимущества социально ориентированным НКО без конкурсных процедур. В свою очередь, истец заявляет о существовании в регионе системной проблемы, когда госимущество передается в пользование интересантам без четко установленной процедуры, что может носить коррупциогенный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мини-приют» передан фонду ФиЛ, хотя на него могли претендовать и другие организации

Фото: Артем Зайцев «Мини-приют» передан фонду ФиЛ, хотя на него могли претендовать и другие организации

Фото: Артем Зайцев

13 мая Арбитражный суд Ульяновской области приступил к рассмотрению по существу иска предпринимателя и лидера регионального волонтерского движения «Вверх» Артема Зайцева к региональному управлению ФАС о признании незаконным отказа в возбуждении дела в отношении «Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия» (СРЦВ).

В иске предприниматель сообщает, что в сентябре прошлого года направил в адрес СРЦВ заявку на заключение договора на 2025 год возмездного пользования недвижимым имуществом для организации приюта для животных по пяти адресам в разных районах Ульяновской области. Эта государственная недвижимость закреплена на правах оперативного управления за СРЦВ, в этих «мини-приютах» ведет свою работу фонд «Флора и Лавра». В предоставлении помещений предпринимателю СРЦВ отказало, сославшись на то, что за 20 дней до него заявку на эти помещения подал фонд. Господин Зайцев посчитал, что тем самым нарушен принцип свободной конкуренции, и обратился в УФАС. Управление ФАС отказало в возбуждении дела и ответило, что госимущество может быть передано социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО) без конкурсов или аукционов, согласно федеральному законодательству.

В беседе с «Ъ» Артем Зайцев заявил, что «если в отношении незакрепленного имущества в регионе прописан четкий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Ульяновской области для предоставления его в пользование СОНКО (постановление облправительства №364-П от 27.04.2012), то по закрепленному имуществу в регионе такой порядок отсутствует».

«Главное, что должно быть в этом порядке, — обязательные публичность, открытость и определенность всех действий и решений по недвижимости. Именно это и есть основа обеспечения конкуренции. А если ее нет, то никто даже и не узнает, когда, какая недвижимость будет предлагаться к сдаче в аренду, в том числе некоммерческим организациям, «и в таких условиях всегда в выигрыше будет тот, кто приближен к соответствующему ведомству и владеет информацией». Суду Артем Зайцев предоставил данные о том, что руководитель частного фонда ФиЛ Татьяна Семенова в то же время «является сотрудником СРЦВ» (на сайте центра указано, что Татьяна Семенова является техническим директором органа инспекции.— “Ъ”).

Таким образом, отмечает предприниматель, «руководство ФиЛ обладает информацией о передаче имущества и имеет преимущество, потому что в отсутствие порядка больше никто об этом не знает». По мнению истца, «эта проблема — системная, и касается она не только конкретной ситуации с ФиЛ, но и любой другой процедуры передачи закрепленного имущества хозяйствующим субъектам, поскольку нарушаются основы конкуренции».

На вопрос судьи в ходе заседания, чего истец в первую очередь хочет добиться — получения помещений или установления порядка их передачи, господин Зайцев заявил, что его интересует установление порядка, поскольку это проблема для многих хозяйствующих субъектов. Представляющая интересы УФАС глава управления Марина Степанова заявила суду, что законом предоставлено право передавать недвижимость СОНКО без конкурентных процедур, а наличие или отсутствие соответствующего порядка на региональном уровне — уже не сфера деятельности УФАС.

В беседе с «Ъ» Марина Степанова пояснила, что законом «О защите конкуренции» определены порядок проведения торгов и исключения, к которым относятся и СОНКО. «Но урегулирования остальных правоотношений закон не предусматривает, а значит, мы не контролируем эту часть»,— сказала глава УФАС, отказавшись комментировать влияние на конкурентные отношения отсутствия регионального порядка передачи недвижимости.

Депутат регионального заксобрания Виталий Кузин (КПРФ) отмечает, что из-за отсутствия установленного порядка именно по такой же схеме, как и в случае с Артемом Зайцевым, было передано прежним губернатором здание в центре города «Коммунистам России». «Когда мы подали заявку на это здание, нам тоже сказали, что оно уже передано другой партии, которая подала заявку раньше»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск