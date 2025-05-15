Запланированное снижение

В 2024 году регионы Черноземья ввели 5,1 млн кв. м жилья вместо планировавшихся 5,7 млн кв. м, следует из данных правительств регионов. При этом плановые показатели в ряде регионов, установленные в начале 2024-го, впоследствии были снижены, в том числе поэтому половине областей макрорегиона удалось продемонстрировать положительную динамику. В первом квартале 2025-го в четырех из шести регионов Черноземья фиксируется рост, однако эксперты считают, что темпы строительства по итогам года могут снизиться, если не будут закладываться новые объекты в сопоставимом с предыдущими годами объеме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году регионы Черноземья ввели 5,1 млн кв. м жилья вместо запланированных 5,7 млн кв. м, следует из данных правительств регионов. При этом большинство регионов отчитываются о выполнении плановых показателей. Такое расхождение объясняется в том числе тем, что сами плановые показатели, установленные в начале 2024 года, впоследствии были снижены. При этом год к году ввод снизился незначительно: по итогам 2023-го в Черноземье было введено 5,2 млн кв. м жилья, в 2022-м — 4,6 млн кв. м, в 2021-м — 5,9 млн кв. м.

В Воронежской области в 2024 году, по информации облправительства, введено 1,93 млн кв. м жилья — на 4% меньше, чем в 2023-м. При этом план составлял 2,274 млн кв. м. В мае прошлого года воронежские власти предложили федеральному центру снизить установленный на 2024–2026 годы ежегодный показатель по вводу жилья в регионе на 414 тыс. кв. м — с 2,27 млн до 1,86 млн. В 2025 году на территории Воронежской области планируется ввести в эксплуатацию 1,87 тыс. кв. м жилья.

Снизили показатели по сдаче жилья по отношению к 2023-му еще два региона Черноземья: Белгородская и Тамбовская области. Так, в Белгородской области при плане 850 тыс. кв. м в эксплуатацию введено 853,2 тыс. кв. м жилья (на 11% меньше, чем годом ранее), в том числе многоквартирных домов (МКД) — 184,7 тыс. кв. м, индивидуальных (ИЖС) — 668,5 тыс. кв. м. При этом в начале 2024 года плановый показатель был выше и составлял 1,2 млн кв. м. План на 2025 год — 1,1 млн кв. м. В Тамбовской области, по информации управления градостроительства и архитектуры, в 2024 году введено 417,9 тыс. кв. м жилья (на 13% меньше, чем в 2023-м) при плановом объеме 410 тыс. кв. м, этот показатель в регионе с начала года не изменился. Превышение составило 1,9%. Из общего объема 282 тыс. кв. м приходится на ИЖС, 135,9 тыс. кв. м — на МКД.

Еще три региона сдачу жилья по итогам года нарастили. Так, в Курской области при плане 620 тыс. кв. м (683 тыс. кв. м в начале 2024-го) фактический объем ввода составил 721 тыс. кв. м — на 16% больше, чем годом ранее. В структуре ввода 220,7 тыс. кв. м приходится на МКД, 500,5 тыс. кв. м — на ИЖС. Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году на территории Орловской области составил 385 тыс. кв. м, что на 3% выше показателя предыдущего года. План для региона в начале года составлял 322 тыс. кв. м, к концу года он не изменился. План на 2025 год — 325 тыс. кв. м. В Липецкой области при плане 780 тыс. кв. м фактический ввод составил 791,2 тыс. кв. м (+3% к вводу в 2023-м), из которых 501 тыс. кв. м — ИЖС, 290,2 тыс. кв. м — МКД. В начале 2024-го план для региона составлял 800 тыс. кв. м.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в первом квартале 2025 года четыре региона Черноземья нарастили объемы, в двух зафиксировано снижение. В Белгородской области объем ввода составил 155 тыс. кв. м, что на 41 тыс. кв. м, или 20,9%, ниже, чем в первом квартале прошлого года. В Липецкой области за январь—март введено 132 тыс. кв. м, что на 34 тыс. кв. м, или 20,5%, меньше год к году. Воронежская область, напротив, увеличила объемы: введено 536 тыс. кв. м жилья, что на 181 тыс. кв. м, или 51%, выше аналогичного показателя 2024-го. В Курской области за первые три месяца 2025 года введено 231 тыс. кв. м жилья (+65%), в Орловской — 116 тыс. кв. м (+11,8%), в Тамбовской области — 145 тыс. кв. м (+26,8%).

Снижение темпов ввода жилья в первом квартале в Липецкой и Белгородской областях основатель инжиниринговой компании «Элемент» Алексей Лукьянчиков оценивает как ситуативное: «Эти субъекты сильно зависят от стабильности внешнего и внутреннего спроса, а также от доступности ресурсов для девелоперов. В приграничных регионах, таких как Белгородская область, есть объективные ограничения, влияющие на реализацию инвестиционно-строительных проектов».

«Мы понимаем, что 2025 год — продолжение и завершение начатого в 2024-м, поэтому в 2025-м будут вводы. Все застройщики завершают начатые объекты, потому что они находятся на проектном финансировании, здесь вариантов нет. Но тревожная тенденция в том, что не закладываются новые объекты в том объеме, в котором они позволили бы нам сохранять темпы строительства, свойственные ранее. Мы не можем, к сожалению, сейчас проанализировать, будет ли дальше расти ИЖС. Ведь именно оно является драйвером ввода, возможно, оно бы сгладило ситуацию»,— отметил председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин. Он добавил, что определенные переносы сроков ввода имеют место, что может быть обусловлено низкими продажами. «А темпы ввода зависят прежде всего от экономической ситуации в целом и от покупательной способности населения. Вот два фактора. Сегодня и то, и другое не в лучшем положении»,— резюмировал эксперт.

Глава агентства недвижимости «Самолет плюс Воронеж» Катерина Князева напоминает, что Минстрой может пересмотреть показатели темпов в ответ на изменения в экономической ситуации, демографические тенденции, а также в связи с реализацией госпрограмм: «В приграничных регионах такие пересмотры могут быть особенно актуальны из-за специфики их социально-экономического развития, миграционных процессов и инвестпривлекательности. А если в регионе наблюдается рост населения или увеличение спроса на жилье, Минстрой может пересмотреть планы ввода жилья и в сторону увеличения».

Объем ввода жилья в целом на территории РФ может сократиться в 2027–2028 годах, заявлял зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Малая родина — сила России» в конце апреля. В 2025 году господин Хуснуллин прогнозирует ввод на уровне 100 млн кв. м. «Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027–2028 годах у нас будет провал в 30 млн кв. м»,— сказал господин Хуснуллин. В 2024 году показатели ввода жилья в России достигли 107 млн кв. м, в 2023-м — 110 млн кв. м.

Анна Швечикова