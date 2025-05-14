Скончался известный ученый, академик РАН Владимир Шевченко. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт РАН Фото: Официальный сайт РАН

«Талантливый ученый, человек, глубоко преданный нашему Отечеству, он пользовался огромным уважением всех, с кем он работал, и кто его знал. Светлая ему память»,— передает слова господина Беглова пресс-служба Смольного.

Владимир Шевченко внес большой вклад в развитие отечественной оборонной промышленности, почти 20 лет он возглавлял Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова. За долгие годы своей профессиональной деятельности господин Шевченко создал собственную научную школу. Как отметил губернатор города, под руководством академика коллектив Института совершил настоящий прорыв в современной неорганической химии.

Помимо этого, Владимир Шевченко занимал должность первого заместителя председателя Санкт-Петербургского отделения РАН с самого момента основания структуры. При его участии создавались профильные кафедры в технических университетах, господин Шевченко также уделял большое внимание подготовке научных кадров и чтению спецкурсов.

Дарья Астанина