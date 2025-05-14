Проживающих на Дону участников СВО освободят от уплаты госпошлины

Проживающие в Ростовской области участники Специальной военной операции и члены их семей, могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по делам особого производства. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания РО.

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Проект обращения к законотворцам Государственной Думы РФ разработали областные парламентарии. В частности, в документе предлагается освободить участников СВО и членов их семей при обращении в судебные органы по вопросам уплаты госпошлины за установление отцовства, признание военнослужащего безвестно пропавшим или умершим.

Еще недавно пошлина по такой категории дел составляла всего 300 руб. С сентября 204 год ее размер увеличился в 10 раз до 3 тыс. руб. Данное условие станет дополнением к уже существующим мерам снижения финансовой нагрузки, особенно при условии, если их родные и близкие погибли в зоне СВО, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко