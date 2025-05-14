В Ельцин-центре открылась выставка Генриетты Перьян «Оттепель. Фото на память»

Выставка «Оттепель. Фото на память. Из личного архива кинооператора Генриетты Перьян» открылась в атриуме Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генриетта Перьян на выставке «Оттепель. Фото на память» в Ельцин-центре

Фото: Полина Клейн Генриетта Перьян на выставке «Оттепель. Фото на память» в Ельцин-центре

Фото: Полина Клейн

Кинооператор Генриетта Перьян родилась в 1941 году. Поступила во ВГИК, участвовала в съемках фильма «Застава Ильича» Марлена Хуциева, который считается знаковым для периода Оттепели. Позже госпожа Перьян работала на телевидении.

В качестве хобби она любила фотографировать. Среди героев ее снимков — известные писатели, художники, режиссеры и актеры 1960-х. В том числе Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский.

«Фотографии Генриетты — это атмосфера Оттепели, которую она каким-то чудесным образом заставила замереть на снимках. Но они абсолютно живые. Кажется, что мы заглянули туда, в замочную скважину, и увидели этих людей, которые снимают потрясающее кино, пишут потрясающие стихи»,— отметила куратор выставки Людмила Телень.

Несмотря на то, что Оттепель официально завершилась в 1965 году, ее влияние продолжало существовать в культуре до начала 70-х.

Выставка работает до 22 июня.

Анастасия Брагина