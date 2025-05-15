Эксперты нашли рынок труда РФ особенным

Новый доклад Института исследований и экспертизы ВЭБ (ИНВЭБ) декларирует уникальность российского рынка труда. В работе «Развитие рынка труда и его связь с научно-технологическим развитием» отмечается, что в большинстве экономик основной механизм адаптации к кризисам — рост безработицы, российская же модель характерна гибкостью размера заработной платы работников и продолжительности рабочего времени при сохранении занятости.

В ИНВЭБ отмечают, что, в отличие от крупных азиатских и европейских стран, Россия столкнулась с более ранним и резким сокращением трудоспособного населения, что привело к структурному дефициту кадров. При этом в стране сохраняется высокий дисбаланс между региональными рынками труда. Безработица в депрессивных субъектах может превышать столичный уровень в шесть-семь раз, что сильно выше регионального неравенства занятости в странах ЕС и США. Аналитики также выделяют в РФ заметную долю неформальной занятости (15–22%). В странах ОЭСР этот показатель редко превышает 10%, но в развивающихся экономиках он может достигать 30–40%.

В докладе также подчеркивается отставание России по части цифровизации и автоматизации рабочих мест. В РФ используют шесть промышленных роботов на 10 тыс. работников, что в десятки раз ниже, чем в Германии (346), Японии (364) или Южной Корее (932). При этом производительность труда в России остается на уровне 35–40% от показателей развитых стран, что обусловлено как технологическим отставанием, так и институциональными факторами. Согласно прогнозу аналитиков до 2030 года, производительность продолжит расти в финансах, обработке, сельском хозяйстве, а также в машиностроении.

По оценке ИНВЭБ, темпы структурных изменений экономики в России отстают от мировых. В странах—лидерах цифровой трансформации доля занятых в наукоемких отраслях равна 25–30%, в России — не более 18%. Ежегодно в развитых экономиках до 3–4% рабочих мест автоматизируются — в России это происходит вдвое медленнее. В стране растет структурный дефицит специалистов с цифровыми навыками и современными компетенциями, что становится одним из ключевых ограничений экономического роста. Система образования адаптируется к новым требованиям с заметным запаздыванием — значительная часть программ не соответствует актуальным запросам рынка труда, заключают в ИНВЭБ.

Артем Чугунов