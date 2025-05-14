Краснодар победил в двух номинациях конкурса «Торговля России 2025»

Краснодар одержал победу в двух номинациях VIII федерального конкурса «Торговля России 2025». Столица Кубани получила призы в категориях «Лучшая торговая улица» и «Лучшая ярмарка», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Минпромторг РФ присудил звание лучшей торговой улицы краснодарской ул. Красной. Эксперты оценивали количество магазинов, наличие отдельных входов, витрин и вывесок у торговых точек и заведений общепита, а также общую эстетику пространства.

Ярмарка выходного дня на ул. Одесской была признана лучшей благодаря высокой посещаемости и грамотной организации торговли.

Конкурс «Торговля России 2025» направлен на выявление достижений и определение передовых практик в различных форматах торговли. В текущем году жюри рассмотрело 1,3 тыс. заявок из разных субъектов РФ.

Церемония награждения лауреатов состоится 4 июня в рамках XI Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Анна Гречко