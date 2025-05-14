Концерн «Калашников» гарантировал первые поставки пулемета РПЛ-20 в войска в 2025 году

Первые серийные поставки перспективного российского пулемета РПЛ-20 в подразделения Вооруженных сил РФ могут начаться уже в этом году. Об этом заявил в ходе публичной презентации 14 мая главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

По его словам, каждый пулемет, помимо коробов для лент на 100 или 200 патронов, будет комплектоваться специальным устройством для быстрого снаряжения патронами на основе станка Ракова. Как отметил главный конструктор новой линейки оружия, РПЛ-20 должен закрыть потребность штурмовых подразделений в легком пулемете на уровне пехотного отделения с возможностью вести долгую и интенсивную стрельбу из неустойчивых положений.

Также концерн впервые представил российским журналистам линейку новейшего стрелкового оружия, среди которого АК-12К (компактный), АК-12СК (субкомпактный, предназначен на замену АКС-74У) под отечественный патрон калибра 5,45 мм и аналогичной серии АК-15К, АК-15СК и РПЛ-7 под калибр 7,62 мм.

Дмитрий Сотак