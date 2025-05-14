Субсидии сменили «окрас»

Минсельхозу Ставрополья не удалось вернуть в бюджет свыше 200 млн руб., ранее выданные «Ставропольской фруктовой долине». Специалисты казначейства, по итогам проверки использования государственных мер поддержки на развитие садоводства, посчитали, что плодоводы дважды получили господдержку на одни и те же сады. Однако суд с ними не согласился, указав на сложную схему финансирования этого проекта и инвестиционный характер бюджетных вложений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставрополья) отказал региональному министерству сельского хозяйства в иске к ООО «Ставропольская фруктовая долина» из Невинномысска (СФД, входит в группу компаний «Сады Ставрополья») о возврате в краевой бюджет 217 млн руб. субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Большая часть из этих денег — федеральные средства. Министерство заявило, что субсидии были использованы с нарушением установленных правил и требований. Однако компании удалось доказать правомерность их использования. Дело рассмотрено уже по второму кругу, и второй раз подряд ставропольский суд признает необоснованность требований властей. Информация об этом есть в арбитражной картотеке.

Речь идет о средствах, предоставленных Ставропольскому краю из федерального бюджета на выплату субсидий на стимулирование развития сельского хозяйства в 2019-2020 годах. Использование средств проверило казначейство, которое пришло к выводу о допущенных при обращении с ними нарушениях.

В частности, орган финконтроля отметил, что в 2019 году минсельхоз выдал «Ставропольской фруктовой долине» средства на возмещение части затрат на инвестпроект по закладке интенсивного фруктового сада. Но, по мнению ведомства, плодоводам были возмещены расходы, которые они понесли не за счет собственных средств, а за счет средств другой государственной субсидии, полученной ранее — на реализацию инвестпроекта. И тогда казначейство обязало минсельхоз потребовать у компании возврата средств господдержки, а затем — вернуть их в федеральный бюджет. Исполняя предписание казначейства, минсельхоз края обратился в суд.

Проверяя доводы госорганов, суд выяснил, что одну субсидию «Ставропольская фруктовая долина» получила непосредственно из бюджета, а вторую — через АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Ему краевые власти передали деньги по соглашению о реализации инвестпроекта. При этом деньги вносились в АИР как средства уставного капитала. В качестве встречного предоставления Ставропольский край получил акции компании на общую сумму почти 540 млн руб.

Именно поэтому, решил суд, внесенные в уставный капитал деньги утратили «бюджетный окрас», и направлялись на уставные цели, имея уже иную природу. Агентство, реализуя соглашение с краевыми властями, вложило средства в проект ООО «СФД» по созданию интенсивных садов — вошло в его уставный капитал.

В решении суда зафиксировано, что общая стоимость этого проекта превышает 1,1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольская фруктовая долина» учреждено в 2015 году в Невинномысске в целях выращивания плодовых и ягодных культур, 60-процентная доля компании принадлежит Плодообъединению «Сады Ставпрополья», 40-процентная — Агентству инвестиционного развития (АИР). По данным сайта головной компании, «СФД» работает на площади 300 га, выращивает 12 сортов яблок, два сорта груши и черешни.

Согласно информации системы «СПАРК», держателем 100-процентного пакета акций АИР является Ставропольский край. Само Агентство, кроме доли в «СФД», владеет также 59,6-процентной долей в СХП им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 37-процентной долей в ООО «Агроальянс Инвест» и 81-процентной долей в ООО «Айдын фрут-логистик».

АС Ставрополья подчеркнул, что после внесения бюджетных денег в уставный капитал Агентства они стали собственностью компании. При этом у региона появились права по управлению акционерным обществом и получение дивидендов, «в связи с чем, полученные агентством денежные средства в уставный капитал не могут быть признаны безвозмездной передачей бюджетных инвестиций».

Комментарий регионального минсельхоза о планах по обжалованию решения «Ъ-Кавказ» получить не удалось. В министерстве не стали комментировать ситуацию до завершения процесса. В офисе «СФД» также от комментариев воздержались.

Михаил Волкодав