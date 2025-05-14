Украинский террорист назвался солдатом

Суд в Ростове-на-Дону признал двух граждан Украины виновными в подготовке теракта в Запорожской области. Олегу Завгороднему назначено 24 года колонии строгого режима, Федору Трифонову – 17 лет. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф – по 600 тыс. руб. По версии следствия, в ноябре 2022 года подельники собирались взорвать машину на пути следования российской военной колоны, однако теракт предотвратили сотрудники ФСБ России. В суде один из фигурантов полностью признал вину, а второй – частично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу граждан Украины Олега Завгороднего и Федора Трифонова. Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе, в приготовлении к совершению теракта, хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 222.1; ч. 3 ст. 223.1). Олег Завгородний также осужден за прохождение обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Ему по совокупности преступлений назначено 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Трифонову – 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Кроме того, суд обязал каждого из фигурантов заплатить по 600 тыс. руб. штрафа.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении «Ъ-Ростов», Олегу Завгороднему 32 года. Он – уроженец села Зеленовка Запорожской области. Получил среднее специальное образование. Холост, воспитывает семилетнего ребенка. Федору Трифонову 46 лет. Он родился в селе Зеленый Яр Запорожской области. Также получил среднее специальное образование. Женат, имеет на иждивении 17-летнего подростка.

По версии следствия, в феврале 2022 года Олег Завгородний начал сотрудничать со спецслужбами Украины. С мая по октябрь 2022 года он проходил обучение по изготовлению взрывных устройств в городе Запорожье. В мае 2022 года он предложил присоединится к его деятельности Федору Трифонову.

С мая по октябрь 2022 года Завгородний приобрел взрывчатку, из которой они вместе с Трифоновым изготовили бомбу. Вскоре, 4 ноября, они поместили СВУ в автомобиль, который оставили у дороги «Токмак – Бердянск» между поселком Зеленовка и Бердянском. По указанию кураторов, подельники должны были привести взрывное устройство в действие дистанционно – в момент прохождения российской военной колонны. Однако теракт был пресечен сотрудниками ФСБ России.

В суде Олег Завгородний признал, что действительно проходил обучение, участвовал в незаконном обороте взрывчатки, и готовился совершить взрывы в Запорожской области.

Однако он настаивал, что действовал в рамках сотрудничества с Вооруженными силами Украины. Поэтому на него должны распространяться предусмотренные Женевскими конвенциями гарантии, на основании которых он подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Кроме того, фигурант заявлял, что после задержания сотрудники ФСБ России применяли к нему физическое и психологическое насилие, из-за чего он был вынужден оговорить своего родственника – подсудимого Трифонова, который в преступлениях участия не принимал.

Федор Трифонов признал, что незаконного хранил взрывчатые вещества, при этом отрицал вину в иных инкриминируемых ему деяниях. Также подсудимый заявлял, что обнаруженные в его доме предметы подбросили сотрудники правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мария Иванова