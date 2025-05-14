На Дону около 700 школьников с ОВЗ получают бесплатные горячие обеды

В течение нескольких лет донские парламентарии занимаются вопросом обеспечения 2-разовым горячим питанием школьников, студентов и учащихся, получающих знания на дому. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

После изменения федерального законодательства права детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ были уравнены, однако вопросы предоставления бесплатного горячего питания в данном законопроекте остались актуальными только для детей-инвалидов без статуса ОВЗ.

Несмотря на это, в 46 муниципальных образованиях Ростовской области 661 ребенок обеих категорий получает двухразовое горячее питание, поясняют в ЗС РО.

Во избежание претензий со стороны контрольных органов и для получения основания на обеспечение горячим питанием 100%-го числа обучающихся с инвалидностью, депутаты областного Заксобрания направили в адрес Правительства РФ проект постановления «О внесении изменений в Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации», уравнивающий права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Валентина Любашенко