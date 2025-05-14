Экстракт генеалогического древа

В ходе Российского фармацевтического форума имени Семашко российские и зарубежные фармкомпании обсудили, какие механизмы позволят справедливо определять уровень локализации производства и какие меры поддержки могли бы позволить отрасли больше инвестировать в развитие. Регулятор отрасли Минпромторг в свою очередь напомнил, что ведет работу над системой прослеживаемости фармацевтических субстанций, а также над перечнем СЗЛС — в будущем оба эти механизма позволят, по мнению ведомства, эффективно выделить тех, кто может претендовать на преференции в госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским властям предстоит научиться отличать действующие вещества, сделанные в РФ как местными, так и иностранными производителями, от по-настоящему импортных

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Российским властям предстоит научиться отличать действующие вещества, сделанные в РФ как местными, так и иностранными производителями, от по-настоящему импортных

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российским производителям необходимо найти ресурсы для дальнейшего развития производств, а государству — корректно сформулировать те требования, которые оно планирует предъявить к претендентам на господдержку локализации выпуска лекарств и их полуфабрикатов, констатировали участники Российского фармацевтического форума имени Семашко, который завершился вчера в Санкт-Петербурге.

Как отметила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, сейчас ведомство тестирует систему прослеживаемости фармацевтических субстанций — это новация в фармпроизводстве, она, напомним, позволяет точно определить, является ли действующее вещество российским или было ввезено из-за рубежа. «Основная сложность сейчас — отладить механизм взаимодействия со странами ЕАЭС, чтобы мы могли отследить движение субстанции по всем этапам»,— отметила чиновница.

Напомним, сейчас большая часть субстанций для производства российских лекарств имеет иностранное происхождение (по оценкам SBS Consulting, не менее 75%) и поступает из Индии, Китая и ЕС.

Поэтому Минпромторг заявил одной из задач новой госпрограммы «Фарма-2030» увеличение доли субстанций, произведенных в РФ, и для контроля ее выполнения с 2023 года начал внедрять систему их мониторинга.

Пока, как отметил глава правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин, говорить о полной готовности системы прослеживаемости фармсырья к запуску еще рано — компании, например, ждут текст методики, которая определит, как отражать для учета складские остатки.

При этом, подчеркнул гендиректор «Герофарм» Петр Родионов, инвестировать в локальное производство необходимо — и если раньше основным фактором, который подталкивал правительство к поддержке российских производителей, были долгосрочные планы развития отрасли, то теперь локализацию фармпроизводств стимулирует и ситуация на мировых рынках. «Прямо на глазах фармацевтический рынок перестает быть глобальным. Снижение цен на препараты в США приведет к росту их стоимости за рубежом. Столкновение между Индией и Пакистаном может нарушить поставки субстанций»,— отметил он.

Глава Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева возразила: существенная доля глобальных компаний, которые ассоциация недавно опросила, хотят продолжать работать на российском рынке и готовы инвестировать в свои заводы на территории РФ. «Поэтому при поддержке локальных производителей необходимо учитывать и интересы таких предприятий»,— заявила она.

Напомним, сейчас в правительстве идет дискуссия о критериях включения препаратов в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) — в зависимости от того, как они будут сформулированы и какие лекарства в результате получат новый статус, различные компании смогут претендовать на преференции в госзакупках по модели «второй лишний».

В то же время, отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, сейчас компаниям нелегко найти ресурсы, необходимые для развития производств.

«Коммерческие кредиты недоступны. А недавний выход на IPO двух российских производителей — компаний "Промомед" и "Озон Фармацевтика" показал, что даже при его успешном проведении бизнес может привлечь с рынка не так много средств — в пределах нескольких миллиардов рублей»,— сообщил он.

Анастасия Мануйлова