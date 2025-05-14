Возвратные действия

Прокуратура края решила оспорить сделку десятилетней давности между администрацией Перми и крупным пермским застройщиком ПЗСП. В ходе сделки город выделил застройщику участок под строительство котельной. ПЗСП возвел на участке котельную, а на другой его части запланировал строительство жилого дома. Против строительства выступили местные жители, написавшие обращение в прокуратуру. Та соч­ла, что при выделении участка был нарушен ряд процедурных моментов. Эксперты полагают, что ответчик будет просить отказать в иске, ссылаясь на истечение срока давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Прокуратура Пермского края в конце апреля обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «ПЗСП», Анастасии Сергеевой и администрации Перми. Надзорный орган требует признать недействительным соглашение о перерас­пределении земельных участков, заключенное мэрией и застройщиком в ноябре 2015 года, разделе одного участка на два, произведенном в 2018 году по заявлению АО «ПЗСП», и соглашение от 2022 года об определении долей между застройщиком и физлицом Анастасией Сергеевой.

При этом прокуратура требует возложить на ПЗСП обязанность вернуть муниципалитету земли общей площадью 0,376 га, а муниципалитет — вернуть застройщику денежные средства в размере 1,38 млн руб. 12 мая суд удовлетворил заявление прокуратуры, запретив Росреестру регистрировать сделки со спорными участками, а Роскадастру — производить работы и действия, направленные на изменение их границ, межевание, объединение и перерас­пределение.

Согласно материалам дела, речь идет о трех участках, располагающихся в микрорайоне Пролетарском, в границах улиц Красноборской, Костычева и Сочинской. На двух более мелких участках расположена котельная ПЗСП и ее хозяйственный блок (ул. Костычева, 11 и 9). На более крупном участке (площадью 3833 кв. м) — пустырь, на котором расположена автостоянка. Он находится напротив школы «Мастерград».

Собеседник, знакомый с позицией прокуратуры, пояснил, что, по мнению надзорного органа, муниципалитетом был «нарушен ряд процедурных моментов при выделении участков, в связи с чем они должны быть возвращены в собственность города». В администрации Перми на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили. «Позиция прокуратуры из иска нам понятна, наша позиция по этому вопросу отличается. Полагаем, что суд разберется в этом вопросе и примет ту или иную сторону. Мы, со своей стороны, решение суда примем и, в случае необходимости, его полностью исполним»,— прокомментировали предстоящий спор в ПЗСП.

ПЗСП был основан в 1963 году. Основные виды деятельности предприятия — жилищное строительство, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является Алексей Демкин.

Указанный спорный участок становился предметом публикаций в пермских СМИ. Так, портал Properm.ru сообщал о планах застройщика в 2022 году построить многоквартирный жилой дом на ул. Костычева, напротив школы «Мастерград». В пользу этой версии сообщалось, что девелопер разрабатывал в соответствии с приказом минимущества края проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Сочинской, Костычева, зданиями по ул. Крас­ноборской, 18 и 20. По данным издания, речь шла о девятиэтажном МКД, тогда как на участке разрешена среднеэтажная жилая застройка (с высотой зданий не более шести этажей). В ПЗСП сообщали о намерении построить восьмиэтажный дом. В 2015 году администрация города выделила ПЗСП 3,7 тыс. кв. м земли в этом мес­те под строительство котельной, на меньшей части этого участка был построен объект коммунальной инфраструктуры. Тогда гендиректором ПЗСП был депутат заксобрания Николай Девяткин, а главой администрации города Дмитрий Самойлов.

Против возведения дома выступила инициативная группа местных жителей, которая опасалась, что строительство здания приведет к вырубке леса. В итоге власти отказались от межевания земли, соответственно ПЗСП отказался от планов жилого строительства. По данным источника на строительном рынке, спорный участок никак не используется, периодически ПЗСП пытается его продать.

По информации «Ъ-Прикамье», инициативная группа написала обращение в прокуратуру, которая, ознакомившись с ним, в итоге решила оспорить сделку десятилетней давности через суд.

Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев полагает, что в ходе рассмотрения дела ответчик, скорее всего, будет ссылаться на пропуск прокуратурой срока исковой давности, поскольку сделка была совершена в 2015 году, а иск подается только в 2025-м.

В ответ, по мнению эксперта, прокуратура может утверждать, что о нарушении стало известно недавно, например при проверке. «Но десятилетний максимальный срок для оспаривания ничтожных сделок в любом случае истекает в 2025 году, он на грани,— говорит господин Мирзоев.— Если ничтожность сделки подтвердится и десять лет с момента исполнения сделки не прошли, то у прокуратуры есть шансы. Но если ответчик докажет, что нарушений не было или они были очевидны для прокуратуры давно, то суд должен будет отказать в иске».

Соучредитель юридической компании A.T.Legal Николай Титов тоже говорит, что ответчик практически наверняка будет ссылаться на пропуск срока давности, это может стать самостоятельным основанием для отказа в иске. В таком случае суду даже будет не обязательно исследовать другие фактические обстоятельства дела. «В любом случае вопрос применения срока исковой давности будет зависеть от конкретных обстоятельств спора,— рассказывает экс­перт.— Сейчас в практике сформированы и действуют одновременно два подхода. Первый — это отклонение доводов о пропуске прокуратурой срока исковой давности по деприватизационным делам со ссылкой на особый публичный характер иска. При втором подходе срок давности применяется со ссылкой на частноправовой характер оспариваемых действий. При этом именно последний подход все чаще поддерживается Верховным судом РФ».

Дмитрий Астахов