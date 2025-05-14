В Воронежской области могут обновить участок дороги за 227,6 млн рублей

Администрация Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области начало поиск подрядчика для реконструкции участка автодороги на улице 1 Мая в селе Гвазда с мостом через реку Осередь. Начальная цена контракта — 227,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты. Подрядчику необходимо до 5 декабря 2025 года обновить дорожную одежду, мост, регуляционные сооружения, сделать дорожную разметку, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение. Гарантия на работы составляет от одного года до восьми лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 29 мая. Итоги подведут 3 июня.

Егор Якимов