Осторожно, двери открываются!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

90 лет назад, 15 мая 1935 года, был введен в эксплуатацию первый участок Московского метрополитена. Он соединял станции «Сокольники» и «Парк культуры» (ныне — часть Сокольнической линии), а также включал ответвление от станции «Охотный ряд» до станции «Смоленская» (ныне — часть Филевской линии). В настоящее время число станций московского метро (с учетом МЦК) уже перевалило за 300. Как считаете, вы знаете и помните их все? Проверьте себя.