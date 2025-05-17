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Коммерсантъ FM
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Осторожно, двери открываются!

Тест “Ъ”: сможете ли вы не заблудиться в московской подземке

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

90 лет назад, 15 мая 1935 года, был введен в эксплуатацию первый участок Московского метрополитена. Он соединял станции «Сокольники» и «Парк культуры» (ныне — часть Сокольнической линии), а также включал ответвление от станции «Охотный ряд» до станции «Смоленская» (ныне — часть Филевской линии). В настоящее время число станций московского метро (с учетом МЦК) уже перевалило за 300. Как считаете, вы знаете и помните их все? Проверьте себя.

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В 1935-м от «Сокольников» можно было доехать до «Парка культуры». А какая станция является конечной Сокольнической линии на юге сейчас?

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Название старых станций помнят многие. А какая из перечисленных входит в число новых станций московского метро?

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А на какой линии расположены эти станции?

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В какой из столичных аэропортов можно доехать на метро?

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Какой из классиков российской литературы до сих пор не получил именную станцию в московской подземке?

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Найдите среди «бульваров» московского метро лишний:

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А что насчет «парков»? Есть ли лишний?

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А метрополитен какого города обменялся станциями со столичным: в нем есть «Московская», а в Москве станция с названием этого города?

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Какой еще город можно встретить на схеме московского метро?

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Подсчитайте, сколько Лениных осталось в названиях московских станций?

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