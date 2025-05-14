NYT: за апрель семья Трампа обогатилась как минимум на $2 млрд

Пребывая на посту президента США, Дональд Трамп продолжает увеличивать состояние своей семьи за счет принадлежащих ей многочисленных компаний. Как подсчитали журналисты The New York Times (NYT), только в апреле компании семьи заработали не менее $2 млрд.

Так, семья Трампа зарабатывает на криптовалюте $TRUMP, курс которой сейчас составляет $13 за один токен. Те, кто активно ее покупают, получают экскурсию по Белому дому. ОАЭ уже вложили $2 млрд в компанию World Liberty Financial, управляющую криптоактивами семьи Трампа, и она будет зарабатывать на этом десятки миллионов долларов в год. Катар инвестирует в связанный с бизнесом семьи Трампа проект строительства гольф-клуба и дорогих вилл стоимостью $5,5 млрд, что также принесет семье миллионы долларов. Саудовская компания вложила $1 млрд в строительство отеля Trump International и ряда других объектов в Дубае. И это лишь небольшая доля всех сделок и проектов семьи.

NYT отмечает, что компании семьи зарегистрированы на сыновей Дональда Трампа, то есть конфликта интересов вроде как нет и все легально. Но налицо этический конфликт, считает издание. Президент США и главнокомандующий оказывается деловым партнером правительств Сербии, ОАЭ, Омана и других. От этих связей президент становится богаче, и это может мотивировать его принимать такие политические решения, которые помогут его деловым партнерам, а это, согласно законам, уже является коррупцией, указывает NYT.

Алена Миклашевская