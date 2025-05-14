Суд продлил арест экс-мэру Сочи и его супруге до середины августа

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате, до 17 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС. Такое же решение было принято в отношении его супруги Янины Копайгородской, сообщает РАПСИ. Защитники обоих намерены обжаловать продление ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Следствие добавило к обвинениям Алексея Копайгородского два новых эпизода взяточничества от крупных бизнесменов. По версии правоохранительных органов, за два года мэр Сочи и его жена незаконно обогатились почти на 332 млн руб., используя свои должностные полномочия.

Супруги Копайгородские являются фигурантами дела о растрате и получении трех крупных взяток. Янине Копайгородской также вменяется принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний.

Их задержание произошло осенью 2024 года после более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В ходе следственных действий были изъяты деньги, ценности и документы. На активы, банковские счета и недвижимость подозреваемых наложен арест.

Следственный департамент МВД России также обвиняет супругов Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи. Обвиняемые не признают свою вину по всем инкриминируемым эпизодам.

Мария Удовик