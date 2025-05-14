Суд рассмотрит дело о хищении песка из реки Кубань на 419 млн рублей
Следственный отдел ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю передал в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной добыче и хищении песка из русла реки Кубань. Общий ущерб региональному бюджету от действий злоумышленников оценивается в сумму свыше 419 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, фигуранты, занимавшие различные должности в федеральном учреждении по мелиорации в крае, действовали по предварительному сговору. Не имея разрешительных документов на разработку недр, обвиняемые с помощью спецтехники и грузовиков нелегально извлекали песок из русла реки Кубань вблизи хутора Тиховский Красноармейского района и месторождения у хутора Ленинского Абинского района.
Соучастники вывезли более 1,14 млн куб. м песка. В процессе работы специализированной техники было уничтожено 1,8 т водных биологических ресурсов. Ущерб от уничтожения биоресурсов оценивается более чем в 112 млн руб.
Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ОЭБиПК УТ МВД России по ЮФО. В ходе предварительного следствия на имущество подсудимых наложен обеспечительный арест. Стоимость арестованных активов превышает сумму причиненного ущерба.
Краевая прокуратура принимает меры для компенсации ущерба пострадавшим в судебном порядке. Дело рассмотрит Красноармейский районный суд Краснодарского края.