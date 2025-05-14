Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки в Москве
Президент Бразилии Лула да Cилва, прибывший в Москву 14 мая, уже покинул Россию, сообщили ТАСС в бразильском посольстве. Прежде в диппредставительстве заявляли о «технической остановке» бразильского лидера в российской столице.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Он сделал краткую остановку и уже покинул Москву»,— сообщили в посольстве.
Лула да Силва говорил о планах приехать в Москву, чтобы попытаться убедить Владимира Путина поехать на завтрашние переговоры России и Украины в Стамбул. Кремль обещал сообщить, если встреча лидеров состоится.