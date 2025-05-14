В Краснодаре будут судить создателей «ТП-Кредита»

Направлено в суд уголовное дело в отношении 13 организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего в Краснодаре, Минеральных Водах, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде под видом финансовой организации «ТП-Кредит», сообщает прокуратура Краснодарского края.

Потерпевшими по делу являются 248 человек, ущерб превысил 10,8 млн руб. По данным обвинения, в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года участники преступного сообщества открывали на юге России офисы организации «ТП-Кредит» (затем — «Урал Кредит»), а также организовывали работу колл-центров. Злоумышленники позиционировали себя в качестве кредитных брокеров, предлагая гражданам помощь в получении кредитов.

Потенциальных жертв участники сообщества находили в интернете, изучая данные сайтов с заявками на получение займов. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников кредитных кооперативов или банков.

Потерпевшему сообщали, что его заявка на кредит якобы одобрена, но для подтверждения платежеспособности необходимо перевести определенную сумму на счет организации либо оплатить страховой взнос. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь.

Анна Перова, Краснодар