«Добивался освобождения людей от работы и спасал их от угона в немецкий тыл»

ФСБ рассекретила документы о деятельности во время немецко-фашистской оккупации Новороссийска партизанской группы Степана Островерхова. Из-за предательства ближайших соратников руководителя группа была раскрыта, а большинство ее членов — расстреляны. Спустя 82 года стало известно о том, как подпольщики спасали жителей портового города от отправки в немецкий тыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немец идет по площади ЖД вокзала захваченного Новороссийска, сентябрь 1942 года

Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Немец идет по площади ЖД вокзала захваченного Новороссийска, сентябрь 1942 года

Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило архивные документы подпольной партизанской группы Степана Островерхова. Согласно архивам, партизанский отряд действовал в Новороссийске в 1942–1943 годах, занимаясь саботажем и разведывательной деятельностью, а также спасая местных жителей от угона в Германию.

Выходец из рабочей семьи, Степан Островерхов с 13 лет работал помощником машиниста, революцию встретил машинистом паровоза в новороссийском депо. Стал красноармейцем, командиром бронепоезда. В гражданскую войну был арестован и приговорен к расстрелу белогвардейской контрразведкой, но впоследствии высшую меру ему заменили пожизненной каторгой, от которой его освободила советская власть.

Степан Островерхов

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

В советские годы Степан Островерхов занимался хозяйственной работой в Новороссийске, а в начале 1941 года возглавил одно из подразделений вагоноремонтного завода. В сентябре 1942 года Островерхов организовал группу в 25 человек, чтобы готовиться к борьбе и сопротивлению в тылу.

Когда Новороссийск оккупировал противник, для помощи Советской армии нужно было вести разведку, выявлять минные поля и огневые точки немецких войск. Собранные данные руководитель новороссийского подполья Островерхов заносил на специальную карту, но из-за предательства и ареста документ так и не попал в руки советского командования.

«Организационная структура отряда носила сугубо конспиративный характер. Впоследствии это спасло людей, завербованных в отряд Островерховым, поскольку их имена не были известны его ближайшим соратникам, а, как оказалось позже, предателям Ивану Свистунову и Василию Растрыгину. Каждый член организации имел определенное задание: отводил людей в отряд, добывал продукты питания, печатал листовки и т. д.»,— рассказали в краевом управлении ФСБ.

Группе Островерхова удалось добыть немецкие печати и два радиоприемника. С их помощью партизаны снабжали фиктивными документами жителей Новороссийска — по подделанным справкам люди могли уехать в любом направлении. «Островерхов ставил в паспортах другой возраст, выдавал медицинские справки, добиваясь освобождения людей от работы и спасая их от угона в немецкий тыл»,— рассказывают в ведомстве.

Для работы подполья Степан Островерхов добился разрешения немецкого военного коменданта на организацию сельхозобщины. Формально в общине должно было быть не более 60 человек, но руководителю группы удалось оформить и тем самым спасти более 300 человек. «В отряде были свои снабженцы, разведчики и даже связист, который в случае ареста кого-либо из участников организации должен был поставить в известность Островерхова. Таким связистом была Анна Авдеева»,— рассказывают в ФСБ.

Когда Красная Армия на Сталинградском фронте перешла в наступление, партизаны распространили эту новость среди населения города и одновременно начали подготовку к активным действиям. Вместе с русскими военнопленными — добровольцами немецкой армии, которых в подполье называли краснопогонниками, члены группы запасали провизию, медикаменты, оружие. Продовольствие прятали в тайных квартирах, в том числе родственников Островерхова — Василия и Екатерины Боднар, а также у связиста Анны Авдеевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освобождение Новороссийска 1943 год

Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Освобождение Новороссийска 1943 год

Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Членов группы арестовали одним днем 10 июня 1943 года по доносу одного из ближайших соратников руководителя группы Ивана Свистунова. Вместе с полицаями он ездил на машине весь день по известным ему адресам и указывал на тех, кого видел с Островерховым. В архивных документах есть показания Екатерины Боднар, которая также была арестована; согласно им, она присутствовала на обыске в квартире Островерхова, там же находился еще один участник группы Харченко, который, увидев Свистунова, назвал того предателем.

Когда переводчик жандармерии Крамар спросил у Свистунова, были ли вечером 9 июня 1943 года в квартире Екатерины Бондар партизаны Григорий Сечиокно и Арсентий Стаценко, тот подтвердил, что были. После этого заявления Боднар начали избивать и дважды выстрелили в нее из пистолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скрин из дела подпольщиков-островерховцев

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю Скрин из дела подпольщиков-островерховцев

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

«Несмотря на то что Свистунов выдал всех подпольщиков, его заключили в одну камеру с Островерховым. Тюрьма находилась в Натухаевке. Островерхов рассказывал сокамерникам, что Свистунов дал на него показания»,— рассказывают в управлении ФСБ.

Помимо Свистунова, как показывают архивные данные, показания на партизан дал Иван Бабкин. До оккупации он работал председателем сельпо станицы Крымской, жил в одном доме с Островерховым. Вся семья Бабкина являлась немецкими пособниками. Сам он лично присутствовал при обысках квартир участников группы сопротивления.

14 участников партизанского отряда были расстреляны гестаповцами в августе 1943 года. Вместе с организатором группы Степаном Островерховым расстреляли его жену, 21-летнюю дочь и сестру. В живых остался 16-летний сын Островерхова Борис. Из его показаний была получена основная информация о деятельности организации, ее участниках и предполагаемых предателях. Судьба предателей остается неизвестной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник культурного наследия «Братская могила подпольщиков – островерховцев, казнённых в районе станицы Натухаевской фашистскими оккупантами в 1943 г.»

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю Памятник культурного наследия «Братская могила подпольщиков – островерховцев, казнённых в районе станицы Натухаевской фашистскими оккупантами в 1943 г.»

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

Алена Воробьева