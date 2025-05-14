Умер дипломат и вдовец Надежды Румянцевой Вилли Хштоян

Советский дипломат Вилли Хштоян умер в возрасте 92 лет. Он скончался у себя дома — в квартире на улице Черняховского в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вилли Хштоян

Фото: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС Вилли Хштоян

Фото: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

Господин Хштоян родился в Москве 14 июня 1932 года. Он учился в Институте востоковедения. После учебы дипломат представлял интересы СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг.

Он был женат на актрисе Надежде Румянцевой. После свадьбы, которую актриса и дипломат сыграли в 1967 году, она стала сопровождать супруга в зарубежных командировках. Из-за этого госпожа Румянцева стала реже сниматься в кино. Их брак продлился 42 года — до самой смерти актрисы в 2008 году.