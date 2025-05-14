Новый экотехнопарк в Перми могут построить к 2030 году

В Перми новый экотехнопарк по переработке промышленных отходов могут построить к 2030 году. Согласно проекту, общий размер инвестиций в проект составит 120,1 млн руб. Приступить к строительству могут уже в 2026 году. По данным «Ъ-Прикамье», инициатором проекта является столичное ООО «Экоэкспертгрупп».

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В начале мая «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми было зарегистрировано новое ООО «Экотехнопарк Пермь». Компания занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. Учредителем является столичный бизнесмен Ярослав Быков. Господин Быков также владеет московским ООО «Экоэкспертгрупп», предоставляющее услуги в области ликвидации последствий загрязнений. По данным «Ъ-Прикамье», общество планирует возвести четыре производственных площадки, пять компостных ванн, ангар и установку для утилизации углесодержащего сырья в районе ул. Промышленной.

Напомним, к 2026 году также планируется ввод в эксплуатацию экотехнопарков в селе Елово и Перми, в районе мусорного полигона в Софронах. Мощность пермского комплекса по обработке ТКО достигнет 350 тыс. тонн в год. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь». Соучредителем общества выступает международная компания ООО «Огмент Инвестмент Лимитед», инвестором которой является предприниматель Виктор Харитонин.