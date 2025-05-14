В Белгородской области при атаках дронов ранены четыре местных жителя

Под обстрелы и атаки дронов со стороны Украины попали два приграничных городских округа Белгородской области. Как сообщил в своем Telegrаm-канале губернатор Вячеслав Гладков, при ударах пострадали четыре мирных жителя.

Два человека получили ранения в селе Рождествено в Валуйском округе. Там украинский дрон ударил по грузовику. Обоих пострадавших доставили в районную больницу. Один из них находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, второго с осколочными ранениями отпустили на амбулаторное лечение.

Еще два человека пострадали в Шебекинском округе. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча при обстреле Новой Таволжанки. После оказания медпомощи его отпустили. Второй пострадавший был атакован дроном, когда шел по обочине автодороги Архангельское—Нехотеевка. Его доставили в районную больницу.

Ранее сегодня, 14 мая, в результате атаки украинского беспилотника в селе Ровенек в Белгородском районе ранение получил один мирный житель. Всего за прошедшие сутки из-за атак в регионе пострадали 16 человек, среди которых 3 сотрудника скорой медицинской помощи и 4 бойца добровольческого отряда «Орлан».

Сергей Толмачев, Воронеж