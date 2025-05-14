Строительство термального комплекса на берегу Мулянки оценили в 295 млн рублей

Комплекс для занятий водными видами спорта на берегу реки Мулянки могут построить к 2029 году. Согласно проекту, к строительно-монтажным работам планируется приступить уже в 2026 году. Ранее проект термального комплекса и зоной вейк-парка был одобрен советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Общий объем инвестиций составит порядка 295 млн руб.

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Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на ул. Встречной в районе реки Мулянки планируется организовать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Строительством термального комплекса и вейк-парка займется ООО «Вейк парк — Парма». По данным «Ъ-Прикамье», кроме термального комплекса с двумя бассейнами и кафе, ООО «ВПП» также обустроит зону с пирсом и трассами для вейкбординга. Для строительства объекта компания может получить три участка общей площадью более 10 га без торгов. Территория будет доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме рекреативной зоны появится мост через деревню Кондратово. Новый объект может стать площадкой для проведения тематических мероприятий в рамках сотрудничества со спортшколами.