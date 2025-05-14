Главе СКР доложат по делу о травмировании волгоградки на занятии по фитнесу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о травмировании женщины в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения господина Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Волгограда в обращении к силовому ведомству рассказала, что в октябре минувшего года она получила многочисленные переломы в результате падения при выполнении упражнения на индивидуальном занятии по фитнесу. С ее слов, тренер не разъяснил ей технику безопасности. Заявительнице потребовалось длительное лечение. Она отметила, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер.

Павел Фролов