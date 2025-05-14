Visa отказывают в обслуживании

Небольшие российские банки стали прекращать обслуживание карт Visa. О том, что с 1 июля они перестанут работать, своих клиентов предупредил новосибирский «Акцепт». Он работает в пяти регионах, включая Московский. После этой даты банковский счет продолжит работать со всеми функциями, но физической картой расплатиться будет нельзя, следует из сообщения кредитной организации, “Ъ FM” ожидает ее комментарий. До сих пор российские банки предупреждали лишь о сложностях с использованием карт Visa в банкоматах и терминалах. В декабре, например, такие сообщения распространил Т-Банк.

Вероятно, небольшой региональной организации просто невыгодно и дальше обслуживать карты западных платежных систем, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Скорее всего, эта история затрагивает очень ограниченное число клиентов, потому что большинство карт этой платежной системы уже завершило свое действие.

Но были некоторые карты, срок действия которых банк продлевал до 2030 года. И в этой связи банку очень неудобно содержать специальный штат, который поддерживает, по сути, целое направление по большому счету для нескольких десятков или сотен клиентов. Гораздо удобнее инфраструктурно перевести их на массовый продукт, соответственно, на карты "Мир", которые обслуживаются достаточно штатно, в плановом режиме и по уже давно обкатанным технологиям. Действительно, присутствует некоторое ограничение, например, при оплате через какие-то интернет-ресурсы.

Но, как правило, сроки действия карт не требуются жестко для большинства операций, то есть, скорее всего, это внутренняя банковская оптимизация».

Эксперты «Банки.ру» пояснили, что отказ регионального банка от обслуживания карт Visa мог быть связан с истечением сроков действия сертификатов безопасности чипов. В январе о такой проблеме предупреждал и Центробанк. Регулятор пояснял, что из-за этого карты Visa и MasterCard могут не работать в некоторых терминалах. Но проблема актуальна менее чем для 1% всей сети устройств.

Банки давно подталкивают клиентов к переходу на систему «Мир», но вряд ли они станут массово прекращать обслуживание карт MasterCard и Visa, полагает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Карты, на которых написано Visa и MasterCard, на самом деле уже не ассоциируются с этими системами, они тоже обслуживаются НСПК, но имеют существенно меньший функционал, чем карты "Мир". Единственное, у "Мира", естественно, есть определенная система взаимодействия с Национальной системой платежных карт, есть какие-то комиссии, есть вознаграждения, поэтому банки хотели бы, клиентов просто перевести с карт Visa и MasterCard, которые фактически уже не действуют в полную силу именно карты "Мир".

Если банк эмитирует больше карт "Мир", он получает вознаграждение и дополнительные бенефиты от платежной системы. Но если рассказывать про программу лояльности, это не очень убедит российского потребителя финансовых услуг. Чаще единственный аргумент, который, в общем-то, является главным, это проблема безопасности и функциональности.

Я не думаю, что этому последуют другие банки, потому что самые ключевые клиентские сегменты уже все реализовали. Клиенты, у которых есть такие карты, будут продолжать обслуживаться.

При этом длительное пользования именно этими картами, тем более с большой трансакционной активностью просто будет нецелесообразным. То есть это будет сродни использованию наличных».

В 2023 году, как подсчитал Центробанк, карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России по объему платежей. В конце 2024-го НСПК оценивала этот показатель в 64%.

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Елизавета Скобцова