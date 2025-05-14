Работы по озеленению Екатеринбурга начнутся с высадки тюльпанов

К лету в Екатеринбурге будет высажено более 5 га цветников. В настоящее время начались работы по высадке тюльпанов в центральных локациях города, таких как Октябрьская площадь, площадь Труда и Исторический сквер. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

После завершения цветения тюльпанов на этих же участках будут высажены другие растения, включая агератум, алиссум, бегонии, гвоздики и герань. Кроме того, продолжится работа по озеленению в рамках строительства новых объектов, таких как школы, детские сады и дороги.

Этим летом планируется благоустройство Преображенского парка (посев и выравнивание газонов), начнутся работы по устройству освещения в сквере Бориса Рыжего и восстановлению водоемов в Дендрологическом парке.

Напомним, летний парк «Уралмаш» стал победителем голосования за благоустройство в 2023 году. Его реконструкция стартовала с 1 июня 2024 года. В этом году в Свердловской области вновь проводится голосование по выбору общественных пространств, которые получат финансирование в 2026 году. Для благоустройства предлагается 150 площадок — парки, скверы, набережные. Голосование продлится до 12 июня.

Полина Щуцкая