Глава Кубани проконтролировал ход строительства детсадов и спортобъектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по контролю за выполнением поручений 14 мая поставил задачу своевременно реагировать на все обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Я регулярно выезжаю в районы, провожу встречи с людьми. Прямые линии, в ходе которых они обращаются с насущными просьбами и ждут помощи. Каждое обращение должно быть отработано, каждое поручение — выполнено четко в срок. Формализм в работе недопустим»,— заявил господин Кондратьев.

На совещании рассмотрели строительство детского сада на 95 мест в станице Кубанской Апшеронского района, где подрядчик выполнил обязательства в ненадлежащем виде. Глава региона распорядился завершить возведение объекта к декабрю 2025 года.

Участники обсудили также капитальный ремонт спортшколы в Псебае Мостовского района, готовность которой составляет 65%. Вениамин Кондратьев обязал руководителя муниципалитета принять необходимые меры для завершения работ до конца текущего года.

По информации вице-губернатора края Евгения Пергуна, строительство газопровода к хутору Черкасский Каневского района, несмотря на первоначальные трудности с выбором подрядной организации, будет завершено по графику к концу 2026 года.

В ходе совещания также обсуждалось возведение детского сада в станице Передовой Отрадненского района, блочно-модульной котельной в селе Екатериновка Щербиновского района, двух бассейнов в Темрюкском и Староминском районах, а также реконструкция систем водоснабжения в Каневском и Лабинском районах.

Анна Гречко